Medvedev, la pausa dura più del previsto: fischi nella sfida con Sinner

TORINO - Daniil Medvedev strappa il 2° set al tie-break (7 punti a 4) pareggiando il conto dei set e portare la semifinale delle Nito Atp Finals 2023 al terzo set contro Jannik Sinner. Dopo la vittoria della frazione il russo ha chiesto l'intervento del trainer per un fastidio al fianco decidendo di rientrare negli spogliatoi per ulteriori controlli. Il protocollo prevede che il medico prima analizza la situazione poi scatta il cronometro dei 3 minuti, in tutto questo Sinner ha aspettato in campo l'avversario che si è presentato dopo quasi 8 minuti di attesa ricevendo fischi da parte del pubblico presente al PalaAlpitour.