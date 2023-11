Medvedev e il litigio col pubblico: "Niente di che, ero nervoso e frustrato"

TORINO - Per la terza volta consecutiva Daniil Medvedev ha perso contro Jannik Sinner dicendo addio alla finale delle Nitto Atp Finals 2023. Ad inizio 3° set il russo, dopo aver subito il break, ha vissuto un momento di forte frustrazione: dopo aver perso lo scambio il numero 3 al mondo ha prima lanciato la racchetta e poi invitato un tifoso a scendere in campo. Le parole di Medvedev sull'episodio: "Ho perso la testa perché ho preso il break. Non è successo niente di che, davvero, ero io nervoso e frustrato per avere buttato via le mie chance con un doppio fallo. La gente ha applaudito un po', è vero, ma ci sta, perché festeggiavano il break di Sinner. In realtà in tutta questa settimana i tifosi sono stati molto corretti e carini, anche con me, certo tifano per il loro beniamino, è normale, ma ripeto: ho sbagliato io. Congratulazioni a Jannik. Se continua così, va a vincere uno Slam e diventa numero 1".