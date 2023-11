Sinner, parla Vagnozzi: "Si è scatenato. C'è una cosa che fa meno volentieri"

"Paura? Oggi ha sorpreso anche me. Gli avete rotto talmente le scatole che non batteva i top 5 che adesso si è scatenato. Penso ci sia ancora molto margine in lui, non è al suo best, possiamo migliorare in tutti gli aspetti tecnico tattico fisico. Lavoriamo per completarlo. Tra noi c'è grande comunicazione, su tutto, e sintonia. Per esempio, la palestra la fa meno volentieri di altro ma sa che gli serve e quindi si applica". Lo ha detto Simone Vagnozzi, coach di Sinner, dopo la vittoria dell'altoatesino in semifinale contro Medvedev.