Conte alle Nitto Atp Finals: "Sinner è il numero 1, è solo all'inizio"

Antonio Conte alle Nitto Atp Finals . L'ex allenatore di Juve e Inter , questa al Pala Alpitour allo stand Lavazza per una cena, poco prima della sfida tra Djokovic e Alcaraz , ha detto la sua anche su Jannik Sinner , talento del tennis italiano che proprio oggi ha conquista la finalissima del prestigioso torneo torinese. Ecco le sue parole: "Sinner è il numero 1. Può vincere? sì. Jannik al livello dei più grandi, Valentino Rossi, Alberto Tomba? Sicuramente, sicuramente può arrivare a quei livelli è solo all’inizio, questa è la cosa importante. Come ha fatto a innamorare tutta Italia? Si vede che ha grande passione e la trasmette".

Conte e l'incontro con Djokovic

Negli scorsi giorni, precisamente lunedì 13 novembre, Conte era già stato qui per assistere al match tra Zverev ed Alcaraz. Quello stesso giorno era stato premiato Novak Djokovic come numero 1 del mondo per il 2023 e subito dopo la premiazione l'ex ct dell'Italia aveva incontrato il campione serbo, scambiando con lui un breve e cordiale colloquio. Oggi il ritorno Al Pala Alpitour segno tangibile che il tennis è una delle grandi passioni di Conte.