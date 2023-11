Djokovic e la finale con Sinner alle Nitto ATP Finals: “So cosa aspettarmi”

Djokovic in conferenza stampa, dopo il match vinto contro Alcaraz, ha parlato anche della finalissima che giocherà contro l'azzurro questa sera. Quando gli è stata posta la domanda sulla sfida per il titolo e sul fatto che la partita di martedì scorso (vinta da Sinner in tre set) possa garantirgli maggiore motivazione, il serbo non ha avuto dubbi: "Sì, aggiunge motivazione in più. Penso che serva anche come un ottimo strumento di preparazione, immagino, analizzare quel match che abbiamo giocato qualche sera fa, capendo cosa bisogna fare meglio per vincere”. D’altronde Nole è un perfezionista, non lascia nulla al caso, ma contro questo Sinner dovrà superarsi per portare a casa il settimo trofeo che significherebbe superare Roger Federer per numero di Finals conquistate: “Jannik finora è stato il miglior giocatore del torneo. Ha vinto quattro partite su quattro e ha giocato un gran tennis. Ovviamente cavalcando l’onda emotiva del tifo del pubblico italiano che c’è qui. Domani (oggi, nda) c’è la finale: lui proverà a vincere le prime Finals, io il mio settimo trofeo. Mi sono già trovato in queste situazioni. Speriamo che l'esperienza mi possa aiutare un po'. Ma non penso che basterà solo quello perché Jannik sta giocando bene e avrà il pubblico dalla sua parte”.