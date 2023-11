Sinner e le Nitto ATP Finals: il montepremi e quanto ha incassato finora

La favola di Jannik Sinner alle Atp Finals continua. Il tennista azzurro ha vinto la semifinale contro il russo Daniil Medvedev in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7 (4), 6-1 e si gioca il titolo in finale contro Novak Djokovic, che ha battuto in due set Carlos Alcaraz . Un traguardo storico per Sinner: mai prima d'ora un italiano aveva raggiunto la finale del torneo dei 'Maestri' del tennis. Ma quanto ha guadagnato l'altoatesino raggiungendo la finale?

Atp Finals, il montepremi e quanto ha guadagnato Sinner

Il montepremi totale ammonta a 15 milioni di dollari. Per ora Jannik ha incassato 1,1 milioni di dollari per le tre vittorie nel girone di qualificazione (390.000 dollari ciascuna), oltre al premio di partecipazione per aver giocato tre partite (325.500 dollari), e altri 1,1 milioni di dollari per la vittoria in semifinale. Il trionfo in finale, poi, vale altri 2,2 milioni di dollari. Inoltre, Sinner può anche vincere i 4,8 milioni di dollari previsti dal montepremi per l'eventuale vincitore "imbattuto". L'altro finalista, Djokovic, invece no perché ha perso una partita durante il torneo.