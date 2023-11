Sinner-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

TORINO - Il grande giorno è arrivato, Jannik Sinner (numero 4 al mondo) affronta Novak Djokovic (numero 1 al mondo) nella finale delle Nitto Atp Finals 2023. L'azzurro ed il serbo si affrontano nuovamente sul veloce del PalaAlpitour dopo l'incontro nella fase a gironi del Gruppo Verde dove l'altoatesino vinse in tre set. Djokovic insegue ancora la storia: si tratta della 9ª finale in carriera alle Finals con 6 vittorie in bacheca come Roger Federer (1° in questa classifica). Sinner, oltre ad essere diventato il 1° tennista italiano a raggiungere la finale delle Finals in 54 anni, arriva da imbattuto al grande evento con la spinta del bel successo di personalità in contro Daniil Medvedev in semifinale: un successo che ha confermato la solidità tecnica, tattica, fisica e mentale di Jannik.

Djokovic non è stato da meno. Dopo esser stato "salvato" da Sinner nei gironi il serbo ha dominato Carlos Alcaraz in semifinale mostrando il suo miglior tennis da quando è arrivato a Torino. Il numero 1 al mondo (lunedì saranno 400 settimane al comando in carriera) è il giocatore che è stato più in campo in questo torneo ma il successo contro lo spagnolo lo ha rilanciato. Inoltre Djokovic già nel 2015 aveva perso nella fase a gironi per poi vincere il torneo proprio contro chi lo aveva battuto, Roger Federer.

Sinner-Djokovic: i precedenti Sinner e Djokovic si sono già affrontati 4 volte nei tornei Atp con il serbo avanti 3-1 ma con l'ultimo incontro vinto dal tennista azzurro proprio alle Finals di Torino in tre set. Dove vedere Sinner-Djokovic in tv e in streaming La sfida tra Sinner e Djokovic, valida per la finale delle Nitto Atp Finals, andrà in scena alle 18:00 sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulle piattaforma Sky Go e RaiPlay.

