Sinner, la calma prima dell’appuntamento con la storia: la domenica di Jannik

Jannik Sinner ha lasciato poco dopo le 12.30 l'hotel Principi di Piemonte per recarsi al Pala Alpitour, dove oggi pomeriggio sfiderà Novak Djokovic, numero 1 del mondo, per il titolo 2023 delle Nitto ATP Finals. Oltre 500 tifosi hanno aspettato il campione azzurro per dargli l'ulteriore carica che questa sera sarà fondamentale nella storica sfida contro il serbo. Prima di Sinner sono usciti i suoi coach, Darren Cahill e Simone Vagnozzi, poi dopo qualche minuto è stato il turno di Sinner: immediatamente si sono alzati tutti gli smartphone dei fan che volevano immortalare il momento.