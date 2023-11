“L’ultimo ostacolo di Sinner. Medvedev? D’accordo la pipì ma…”

Sento che la festa è già cominciata… Troppo presto, amici miei che innalzate canti al nostro numero uno. Vi state rivelando indispensabili trascinatori, ma Sinner ha davanti a sé ancora un ostacolo. L’ultimo. Il più difficile…

Però, vi capisco, alle Finals di casa nostra c’è un finalista italiano. L’avreste mai detto? Ora ci sta, sembra quasi logico, scontato, ma questo ragazzo l’abbiamo visto crescere di partita in partita, superare ostacoli che non aveva ancora superato, tenere alto lo stato di forma e altissimo il livello di gioco. Coraggio e faccia tosta. Insegnamenti utili alla crescita e umiltà nel metterli in pratica. Colpi da campione e accelerazioni da formula uno. Ma senza esagerazioni, senza forzature.

Tutto bello, tutto emozionante. Sono contento per Jannik, e sono contento per il nostro sport, che dopo la finale di Berrettini a Wimbledon nel 2021, torna a riaprire una porta con vista sul tennis che gli italiani non raggiungevano da troppi anni, quello dei trofei che fanno la storia. Sinner ci è riuscito a 22 anni, e a questo punto non sarebbe giusto pensare che sia troppo giovane per vincere. In quest’ultimo mese Jannik ha sconfitto Djokovic, Alcaraz, Rublev, Tsitsipas, e tre volte Medvedev, ha messo a soqquadro la parte alta della classifica, ha superato i sei mila punti (che sono un’infinità), e non credo che nessuno dei nostri vi sia mai riuscito prima di lui.