Nitto Atp Finals, indotto da oltre 300 milioni. Binaghi, annunci e cifre record

Un impatto economico complessivo di 306,3 milioni, tra diretto (139), indiretto (115,6) e indotto (51,7) e un gettito fiscale di 65,9 milioni. Nella conferenza stampa di chiusura delle Atp Finals di Torino sono emersi alcuni dati stando a uno studio effettuato dalla società Ernst & Young. Per quanto riguarda i dati finali della biglietteria, sono 174.402 i biglietti venduti, con tutte e 15 le sessioni in programma andate sold out, di cui 124.804 spettatori unici, a cui si aggiungono 5820 accrediti medi giornalieri e 5084 spettatori unici per gli allenamenti.