Sinner sbaglia e Djokovic esulta con enfasi: fischi dalle tribune

TORINO - Breve momento di tensione a Torino in occasione della finale per il titolo delle Atp Finals: Sinner contro Djokovic. Pala Alpitour gremito a supporto del tennista altoatesino, idolo di casa, contro il numero 1 al mondo. Un pubblico caloroso che non ha gradito durante il primo set la reazione del campione serbo dopo un errore commesso dall'azzurro. In avvio del nono game con Djokovic al servizio per il set, Sinner sbaglia concedendo a Nole il 15-0: molta enfasi nell'esultanza per il serbo con un pugno rivolto verso le tribune che hanno ricambiato con i fischi.