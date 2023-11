L'insegnamento di Sinner dopo la straordinaria cavalcata alle Nitto ATP Finals

Abbiamo un campione, godiamocelo. E godiamoci una nuova cultura sportiva, in cui la sconfitta è momento di crescita e riconoscimento della forza dell’avversario. Jannik Sinner deve ancora imparare a battere Novak Djokovic quando, come ieri sera, incarna la perfezione tennistica, ma può insegnarci a essere sportivi migliori. Lui ci riuscirà di sicuro, a confrontarsi alla pari con il Nole migliore (lo ha dimostrato nel settimo game del secondo set, quindici minuti di orgoglio, talento e forza di volontà che, per un attimo, hanno fermato quella macchina da guerra con la maglietta verde). Noi possiamo provarci, a educare meglio il nostro tifo, forti anche della certezza che la domanda non è più: Jannik giocherà mai come Nole? Bensì “quando”. È solo una questione di tempo. Per ora, la mostruosa infallibilità del fenomeno serbo non lascia spazio ai sogni, nemmeno quello di una città e di un Paese che si sono fermati per sperare in un miracolo e hanno sbattuto contro un muro, conservando tuttavia la speranza perché Sinner è una realtà e lo ha certificato battendo Djokovic nella sua versione umana, martedì sera.