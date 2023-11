Sinner e Djokovic, il saluto senza tempo finisce in... cucina

TORINO - Tutto è iniziato con quel saluto di Jannik Sinner da bimbetto. Con quella cascata di capelli rossi e il timido sorriso. Un campioncino in erba che sapeva già dove voleva arrivare. E la foto con il mito Novak Djokovic era il punto di partenza e al tempo stesso di arrivo. Si sono ritrovati anni dopo, in finale alle... Atp Finals di Torino.

Sinner ci riproverà e diventerà il numero 1

Il successo del serbo campione di tutto non ha tolto nulla all'impresa dell'azzurro, protagonista di una settimana da favola. E dopo la stretta di mano al Pala Alpitour, ecco la foto conclusiva in cucina, nell'albergo che li ha ospitati, il Principi di Piemonte, in pieno centro. Il bimbetto si è fatto uomo e adesso darà l'assalto al trono di Nole, che resta il più forte e quindi il tennista da (ab)battere.