Nitto ATP Finals 2024, via alla vendita libera dei biglietti

TORINO - L'effetto dela grande cavalcata di Jannik Sinner ancora non è svanito e la macchina organizzativa delle Nitto Atp Finals è già ripartita: "Per chi non vuol perdere neanche un quindici della magica settimana del Palaolimpico - scrive la Fitp sul proprio sito ufficiale - o per chi desidera fare il più bel regalo di Natale che un appassionato di tennis possa sognare, è tempo di cliccare sulla sezione biglietteria del sito ufficiale del torneo https://tickets.nittoatpfinals.com/ per acquistare il prezioso tagliando".