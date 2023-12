Effetto Sinner totale: Nitto ATP Finals 2024, è già record in 24 ore

Nuovo record per le Nitto Atp Finals di Torino: nel primo giorno di vendita libera dei biglietti per l'edizione del 2024, sono stati venduti tagliandi per 1.841.000 € di incasso. Si tratta di una cifra mai registrata prima in sole 24 ore di vendita che conferma il trend positivo della manifestazione di un mese fa: sono state ben quindici le sessioni sold out, il primato assoluto di incasso e la cavalcata di Sinner verso la finale vinta poi da Djokovic.