Binaghi: "Atp Finals a Torino fino al 2030? Siamo fiduciosi"

"Sono stati mesi importanti, in cui siamo stati impegnati sul fronte sportivo e organizzativo, anche grazie al sostegno del Governo. Confidiamo di poter presentare nelle prossime settimane la nostra migliore offerta, e di poter confermare in Italia le Atp Finals per ulteriori cinque anni". Così Angelo Binaghi , presidente della Fitp , alla presentazione delle Atp Finals che si svolgeranno a Torino fino al 2025, in merito al prolungamento della possibilità di ospitare l'evento nel nostro Paese fino al 2030. "Siamo orgogliosi delle prime edizioni delle Atp Finals in Italia" spiega Andrea Gaudenzi , presidente dell'Atp.

Binaghi, Olimpiadi e Atp Finals

Il presidente della Fitp, alla presentazione delle Atp Finals di Torino, ha parlato anche in merito alle possibilità degli azzurri ai Giochi di Parigi: "Vogliamo vincere. Le Olimpiadi sono una parte importante del nostro cammino, non la più importante. Le finali a Wimbledon, Jannik numero 1 e la Coppa Davis, sono emozioni irripetibili. Le Olimpiadi sono anomale, e non altrettanto importanti, ma nonostante tutto vogliamo vincere tutto". Tornando sulle Nitto Atp Finals di Torino, Binaghi ha aggiunto: "La riconoscenza è un valore e credo che Torino debba avere un prolungamento delle Atp Finals, non solo per riconoscenza, ma anche perché in questi cinque anni ci sono state le problematiche del Covid che non hanno fatto usufruire pienamente a Torino e al Piemonte della grandezza delle Atp Finals. Siamo riconoscenti al sistema Torino e Piemonte, che ci hanno accolto, che ci conoscevano poco, che ci hanno permesso di crescere e in caso di rinnovo, non si può prescindere da un'ulteriore proroga su Torino. Quanto sarà lunga e se sarà unica, oggi, è presto per saperlo".

Binaghi: "Il tennis è lo sport che in Italia..."

Infine, sul momento che sta attraversando il tennis italiano, Binaghi ha aggiunto: "È un momento straordinario per il tennis italiano, abbiamo la fortuna di avere campioni e campionesse, oggi siamo lo sport che in Italia cresce e vince di più. Sarebbe un peccato non riuscire a tenere il gruppo unito fino alla volata finale, perché ci sono tante altre nazioni che vorrebbero arrivare prima dell'Italia. Quando saremo sicuri di averla portata a casa, discuteremo con serenità quanto dovranno restare ancora a Torino o in qualche altra città italiana".