Torino, all in per la conferma delle Finals, Lo Russo: "Puntiamo al bersaglio grosso”

Torino al centro, il tennis al centro di Torino e non solo nel centro. Alla quarta edizione locale delle Nitto Atp Finals ci sarà Jannik Sinner n. 1 del mondo e ci saranno il torinese Andrea Vavassori , con Simone Bolelli in doppio. La città dunque ha reso altrettanto grande e allettante il cartellone degli eventi collaterali. A Palazzo Madama è stato presentato il programma dei contenuti dell’evento, al di fuori dell’Inalpi Arena. La parola d’ordine, come ha sottolineato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo , è “coinvolgimento”, massimo di tutta la popolazione: «Ormai le Atp Finals nella nostra città rappresentano un progetto di sistema condiviso dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Camera di Commercio, in stretta sinergia con la Fitp. Abbiamo fatto squadra e quella che ci apprestiamo a vivere vuole essere una grandissima edizione. Le Atp Finals sono sfide in campo ma anche tante altre cose. Ospitalità, enogastronomia, eccellenze del territorio, arte, location fantastiche in città e nell’intera regione,. Abbiamo lavorato in prospettiva per ottenere l’assegnazione anche per altri 5 anni dal 2026. Ce l’abbiamo messa tutta e continueremo a farlo avendo nel mirino il bersaglio grosso», non un solo biennio. «Un evento simile è fondamentale anche per trasferire il grande esempio dei campioni alla base dei praticanti, perché lo sport è un mezzo fenomenale di crescita e confronto leale».

Le parole di Tronzano

«Le azioni devono essere messe sul terreno, le parole non bastano – ha detto l’assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano -. Abbiamo investito 11 milioni di euro in 5 anni ma ogni euro investito ne genera 8. Puntiamo a proseguire nelle prossime stagioni anche in virtù degli apprezzamenti dei giocatori che hanno sempre dimostrato di gradire l’evento. Per la città è l’appuntamento imperdibile di novembre e non sarebbe lo stesso in altre capitali. Proprio i protagonisti potrebbero fare la differenza in nostro favore».

Scarlatelli: "Momento molto importante per la città"

Così il vicepresidente della Camera di Commercio di Torino, Nicola Scarlatelli: «Le Finals sono un momento molto importante per la città e il suo tessuto economico, in prima linea i commercianti. Abbiamo puntato alla massima condivisione con tutti i cittadin. Non mancheranno le sorprese. Coinvolti 30 maestri del gusto, tra le prelibatezze anche una “tartatennis” preparata dai nostri macellai. Torino stupisce chi la visita la prima volta e vogliamo che questo effetto sia sempre più evidente». Perché l’idea è appunto mantenere le Finals qui. «A novembre Torino si trasforma e diventa ancora più bella e affascinante di quanto non sia già – ha ricordato Paolo Damilano, vicepresidente della Commissione tecnica di gestione delle Nitto Atp Finals -. L’entusiasmo, la passione e la dedizione con cui accoglie i più grandi campioni del tennis, e gli appassionati, sono speciali». E allora talk show, olimpionici paralimpionici che parlano e sono premiati, Libri, cultura, un calendario zeppo per ogni gusto del cittadino e del visitatore. Il sorteggio e la sfilata degli otto campioni sarà il 7 novembre. L’8 lo show concerto con Blanco, Madame e Marco Mengoni. Torino pensa in grande.