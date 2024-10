Sinner, tutto su Torino: inutile rischiare in vista di Finals e Coppa Davis

Parigi stregata. Il pubblico del Palais Omnisports non vedrà Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo non giocherà l’ultimo Masters 1000 del 2024: alla vigilia dell’esordio direttamente al 2° turno il 23enne di Sesto Pusteria ha annunciato il ritiro per via di un virus contratto nei giorni scorsi e che lo ha debilitato (al suo posto in tabellone il lucky loser francese Arthur Cazaux, oggi opposto a Ben Shelton). «Siamo venuti a Parigi molto presto per prepararci nel miglior modo possibile, ma dopo la prima sessione di allenamento, venerdì sera, non mi sentivo bene - ha spiegato l’azzurro, in vetta al ranking da 21 settimane - Pensavo fosse stanchezza, invece domenica sono andato dal medico e mi ha detto che si trattava di un virus e sarebbero serviti 3-4 giorni per guarire. Adesso sto già un po' meglio, ma il corpo non è abbastanza forte e allenato, sono ancora troppo debole per poter competere. Non ha senso andare in campo in queste condizioni. Sono molto deluso perché è un torneo in cui volevo vedere a che livello sono, uno dei miei obiettivi principali questa settimana. Ma sfortunatamente non posso farcela. Sono disidratato, può succedere. È stata una stagione lunga e ora è arrivata questa botta, ma tra 3-4 giorni starò meglio e mi preparerò per Torino».

Le parole di Sinner

Già inutile rischiare in vista delle Atp Finals e delle finali di Coppa Davis. L’altoatesino, già certo di chiudere sul trono un anno strabiliante (7 titoli in bacheca, con un record di 65 vittorie e 6 sconfitte nel tour, a cui vanno aggiunti i tre successi su Medvedev, Djokovic e Alcaraz colti nella mega esibizione di Riad), tornerà a Monte-Carlo, dove con la dovuta cautela preparerà gli importantissimi appuntamenti che appunto lo attendono: Atp Finals (10-17 novembre) e la successiva Final 8 di Coppa Davis. «L’aspetto più importante è recuperare e tornare fisicamente al 100%. Dopo un paio di giorni di riposo spero di sentirmi sempre meglio e giovedì vedremo se potrò iniziare a colpire, altrimenti aspetteremo venerdì o sabato. Andrà tutto bene, non sono preoccupato per Torino e la Davis. C'è abbastanza tempo per preparare molto bene le Finals e arrivarci al massimo della forma».

Martedì nero per l'Italtennis

Parigi stregata anche per gli azzurri che chiudono sullo 0-6 più due forfeit. È stato davvero un martedì nero, anche sul campo, per l’Italtennis, che non porta nessuno al 2° turno del 1000 parigino. Reduce dalla semifinale nel 500 di Vienna, Lorenzo Musetti è stato eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff: dal 4-2 in suo favore, il n.16 Atp Tour, spento e affaticato, ha perso 10 dei successivi 12 game, consentendo al 34enne di Warstein (n. 42) di cogliere la prima affermazione stagionale su un top 20 sul cemento e interrompere una serie di quattro ko consecutivi (non vinceva un match da luglio a Gstaad). L’impianto di Bercy, dove tornava dopo tre anni, resta tabù per Matteo Berrettini, costretto a incassare il terzo ko in altrettanti incontri disputati: il romano, alla prima uscita dopo la separazione con coach Francisco Roig, ha ceduto all’australiano Alexei Popyrin in poco meno di due ore. Il finalista di Wimbledon 2021 ha giocato una partita di alti e bassi, con il rimpianto di non aver sfruttato cinque palle break nel primo parziale e la possibilità di servire per il set nel secondo. Pesano i 37 errori gratuiti, ma anche le poche prime di servizio in campo (65%). L’ultimo azzurro in ordine di tempo a salutare in singolare è stato poi Matteo Arnaldi, sconfitto dal danese Holger Rune, più lucido nei momenti chiave. Il sanremese, poco assistito dalla battuta (44% di prime in campo), non ha saputo convertire nessuna delle 5 palle break concesse dal rivale. Le uniche bandierine tricolori rimaste sono dunque in doppio, dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori, coppia quinta testa di serie, entreranno in scena domani negli ottavi dove attendono i vincenti tra i belgi Gille-Vliegen e l’inglese Glasspool e il ceco Pavlasek.