Sinner, test ok: pronto per le Atp Finals. E i tifosi lo caricano

TORINO - Jannik Sinner ha già fatto impazzire i tifosi a Torino. Lo aspettano davanti all'hotel, il Principi di Piemonte, e lo hanno accolto anche al JMedical dove in mattinata è stato sottoposto ad alcuni test fisici. I controlli sono andati bene ed è arrivato il via libera per riprendere gli allenamenti in vista delle Atp Finals che scattano domenica al PalaInalpi del capoluogo sabaudo. Jannik ha superato anche il virus che lo aveva colpito a Parigi, costringendolo al ritiro dall'ultimo Masters 1000 della stagione (vinto da Zverev, risalito al n.2 della classifica). Già a Montecarlo l'azzurro ha lavorato per un paio di giorni, con partner diversi: Stepanek e Rocco Piatti.