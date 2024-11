Sporting, pronti i campi per l'allenamento di Sinner

TORINO - Jannik Sinner è già padrone della città. Il suo volto è ovunque, in piazza, sotto i portici, nei viali alberati che portano al PalaInalpi che ospiterà da domenica le Atp Finals. L'albergo che ospita l'azzurro e il suo staff capitanato da Darren Cahill è preso d'assalto: tutti vogliono fare una foto con Jannik, il numero 1 al mondo. Il quale, sorridente e disponibile, cerca di accontentare tutti. Anche al JMedical, dove in mattinata è stato sottoposto ad alcuni test fisici, la gente era tutta per lui. L'esito positivo degli esami ha dato il via libera: operazione Finals.