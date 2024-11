Effetto Sinner: le Nitto Atp Finals miniera d'oro per i tennisti (e per Torino)

A Torino sale la febbre per le Atp Finals la cui edizione 2024 si annuncia come la più ricca di sempre per i tennisti in lizza e la più remunerativa per il territorio del capoluogo piemontese in termini di impatto sociale. Esibizioni arabe escluse, il torneo punta a essere il più lucroso dell'anno, con un montepremi passato da 15 milioni a 15 milioni 250 mila dollari (al cambio attuale, circa 14 milioni 230 mila euro). In caso di 5 successi in 5 match, al vincitore andranno 4,55 milioni di euro; chi giocherà tutte e tre le partite del girone, percepirà 308 mila euro quale bonus d'ingresso, sapendo che ogni singola vittoria gli frutterà 370 mila euro. Le Finals sono un'autentica miniera d'oro per gli otto partecipanti, ma si confermano un formidabile volano per l'economia torinese. Per capire quale sarà la portata dell'evento, televisto ai quattro angoli del globo da milioni di tifosi, è significativa l'analisi riservata all'edizione 2023 dal sito specializzato openeconomics.eu. partendo dall'impatto sociale che ne è scaturito, pari a 266 milioni di euro. Quattro le categorie di benefici: