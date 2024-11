Anche Alcaraz è a Torino: ed è subito caccia al selfie!

TORINO - Anche Carlitos Alcaraz è arrivato a Torino. Per lo spagnolo, prima applausi e sorrisi davanti all’hotel Principi di Piemonte. E i tifosi, sempre appostati in centro, hanno dato il via alla caccia al selfie. Alcaraz, gentile e di buon umore, si è fermato e si è concesso con simpatia. Sarà il grande rivale di Jannik in queste Atp Finals che scatteranno domenica all’Inalpi Arena. In attesa del vernissage dei Magnifici 8 e del sorteggio dei due gironi, continuano anche gli allenamenti. Particolarmente tosto quello di oggi tra Sinner e Taylor Fritz che hanno provato il campo centrale. L’azzurro è sembrato bello centrato e potente nei colpi, con l’americano in certi momenti davvero sorpreso.