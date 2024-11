Nitto ATP Finals, diretta sorteggio gironi: fasce, regolamento, come funziona

Dove seguire il sorteggio in tempo reale

Il sorteggio è in programma oggi al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino: alle 12 il via alla conferenza di presentazione del torneo, poi alle 12.45 il sorteggio dei gironi. Sul nostro sito sarà possibile seguire l'evento in tempo reale con la diretta testuale. Il sorteggio sarà visibile in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Skygo.