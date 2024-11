Sorteggio Nitto ATP Finals: Sinner evita Alcaraz, i gironi di singolare e doppio

Nitto ATP Finals: l'ordine di gioco, con chi debutta Sinner

Sarà l'australiano Alex de Minaur l'avversario di Jannik Sinner nel primo match delle Nitto ATP Finals: la sfida del numero 1 del mondo andrà in scena nella sessione serale di domenica 10 novembre, non prima delle 20.30 (il match sarà visibile, oltre che su Sky Sport anche in diretta e in chiaro su Rai 2). Ad aprire la giornata il match di doppio tra l'olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic e i due australiani Max Purcell e Jordan Thompson (alle 11.30). Poi, sempre nella sessione pomeridiana ma non prima delle 14, andrà in scena il primo singolare con il duello tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Taylor Fritz (entrambi nel gruppo del campione azzurro). Quindi la sessione serale con il secondo doppio tra lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos che sfideranno il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten (non prima delle 18) che introdurrà proprio il big match tra Sinner e De Minaur.