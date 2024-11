Gaudenzi sul rinnovo delle Nitto ATP Finals a Torino: "Non è detto che..."

“ I lavori sono in corso , ne parleremo domenica (17 novembre, il giorno della finale, ndr). C'è tanta attesa su questo, faremo sapere qualcosa a fine settimana. Adesso ci dobbiamo focalizzare sull'evento”. Lo ha detto il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi nel corso della conferenza stampa di presentazione delle Nitto Atp Finals 2024 , in programma da domenica a Torino, a proposito del possibile rinnovo della manifestazione , in scadenza nel 2025. “Non è detto che andremo nel dettaglio della città, si potrebbe anche solo parlare della nazione, comunque quello che è stato fatto è stato fatto. So che c'è impazienza, ma dieci giorni passano veloci. I l formato delle Finals non è in discussione, piace e funziona . C’è l’idea di avvicinare i due tour ATP e WTA in quanto ad avvicinamento del calendario. Avere ipoteticamente quattro partite al giorno può essere un problema. Parigi-Bercy è l’unico 1000 indoor e si muoverà l’anno prossimo proprio perché è difficile avere più campi all’altezza disponibili”.

Su Sinner

"Il ricorso della Wada al Tas per la positività di Sinner? Preferirei non rispondere, c'è un caso in corso che è stato portato al Tas. Noi siamo totalmente esterni e indipendenti, non posso aggiungere altri commenti”, ha aggiunto Andrea Gaudenzi a proposito del procedimento che coinvolge il tennista azzurro.

Le parole di Binaghi

"La situazione per l’assegnazione delle Finals per i prossimi cinque anni? Sono tra due mastini. Il sindaco Lo Russo è determinato a trattenerle a Torino. Poi c’è Gaudenzi che è tignoso come quando giocava. Il mio interesse è di tenerle in Italia. Cerchiamo di avere pazienza tra una decina di giorni sapremo", sono state invece le parole del presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi.

Il tennis live: tutti i match in diretta