Sinner-De Minaur, Nitto ATP Finals: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Sinner-De Minaur, orario e diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e De Minaur, valida per la prima giornata della fase a gironi delle Nitto Atp Finals, è in programma domenica 10 novembre a partire dalle ore 20:30 e sarà trasmessa per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento, e in streaming su Now e SkyGo. Inoltre, una partita al giorno sarà visibile in chiaro in diretta tv sui canali RAI e in streaming sulla piattaforma RaiPlay: ed è proprio il caso del match d'esordio dell'azzurro alle Nitto Atp Finals, in onda su Rai2. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match live sul nostro sito.

Sinner-De Minaur, i precedenti

Quello tra Jannik Sinner e Alex De Minaur sarà l'ottavo confronto della loro carriera: l'azzurro numero uno al mondo si è imposto in tutti i sette precedenti e, nell'ultimo incrocio, disputatosi in occasione della finale dell'Atp 500 di Rotterdam, si è imposto con il punteggio di 7-5, 6-4.

