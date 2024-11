Spettacolo a Torino: ecco i Magnifici 8 guidati da Sinner

TORINO - Il ritorno dei Magnifici 8. Sfilano in centro a Torino, in piazza Carlo Alberto, tra due ali di folla. Esplode il tifo al passaggio di Jannik Sinner, il numero 1 di queste Atp Finals e della classifica Mondiale. Carlos Alcaraz, acclamato, è il grande rivale, finito nell’altro girone. Daniil Medvedev, invece, è il solito “rompiscatole”: l’azzurro lo ritrova quasi sempre. Un classico. E poi ancora Fritz, De Minaur, Ruud, Rublev, Zverev. Rieccoli in città, dove sono autentiche icone, appesi ovunque. Perché qui sono tutti pazzi per il tennis. Colpa di Jannik, ovvio. Mai l’Italia aveva avuto il più forte, mai l’Italia trascina il movimento come ora.