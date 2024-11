“Sinner numero 1? Il vero miracolo è un altro. Doping, Jannik sbaglia…”

La vicenda doping

Vicenda Clostebol. La sua opinione la conosciamo bene e tutti la condividono non solo in Italia. Le chiediamo invece cosa ha pensato e provato quando ha ricevuto la notizia.

«È stata una della poche volte in cui non ho risposto ai media. In primo luogo era un argomento a me sconosciuto, non sapevo nulla di Wada, Itia e quant’altro, con tutti i problemi che ha avuto il tennis per scommesse e corruzione non mi ci ero dedicato. Eppoi era evidente a tutto il mondo che Sinner non si sarebbe mai dopato. Avrei dovuto cominciare a dubitare di me stesso. Ho ringraziato più volte lui e chi gli è vicino per il comportamento tenuto. So che ha sofferto per chi dubitava, parlava. Ma stavolta Jannik si sbaglia: in certe situazioni è bene si esprimano gli imbecilli. Fanno capire ancora meglio alla stragrande maggioranza delle persone di buon senso dove sia la verità. Io mi sarei preoccupato di più se uno come Kyrgios si fosse espresso a favore del soldato Sinner».



Chi le ricorda Sinner?

«Evidentemente Djokovic per la sicurezza che trasmette, l’impressione di controllo. E io che ho odiato sportivamente Djokovic perché ci batteva sempre, amo Sinner per lo stesso motivo. Sempre nella partita, sempre capace di leggere e trovare la soluzione migliore. Nadal era un fenomeno atletico, Federer un mostro di tecnica e talento, Sinner non è nessuno dei due, ma ha quella qualità, quella solidità. Abbiamo davanti 15 anni, l’avevo detto ben prima che lui pronunciasse la sua prospettiva. Deve soltanto badare alla salute, preservarsi, programmare bene. Tutti si soffermano, indagano sul perché Sinner sia così forte, ma a mio avviso c’è un fenomeno raro alla base, che andrebbe studiato per poi riproporlo come modello formativo per i giovani atleti. La sua famiglia, le radici, come è stato educato, persino nutrito. Ci vorrebbe un’analisi scientifica per arrivare a formare una base educativa e motivazionale unica al mondo».