“Se lo faccio, scappano tutti!”: Sinner one man show, Cattelan se la ride

TORINO - Un’ora di cori e di amore incondizionato. Jannik Sinner e Alexander Zverev (e prima di loro Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev) hanno regalato un pomeriggio da incorniciare ai tantissimi bambini presenti all’Inalpi Arena, che hanno occupato quasi tutto il settore ovest del palazzetto. Dopo una giornata (giovedì) dedicata principalmente al mare di tifosi presenti a Torino e in seguito all’incontro con la stampa, ieri il n°1 del mondo è tornato a concentrarsi esclusivamente sul torneo più importante del suo finale di stagione. «Sono molto felice di tornare a Torino, una città che ha sempre significato molto per me» ha detto in questi giorni Sinner, ricordando l’esordio in Davis proprio nella città sede delle ATP Finals (se ed eventualmente per quanto tempo lo sarà ancora dal 2025 in avanti lo scopriremo domenica 17, giorno della finale).