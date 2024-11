“Sono sempre positivo”. Sinner realizza dopo: “Buio totale, ero senza parole”

Tutto pronto per l'esordio nelle Nitto ATP Finals di Jannik Sinner che nella prima a Torino affronterà Alex De Minaur. Tifo italiano in festa per il numero 1 al mondo che in questo 2024 ha scritto pagine di storia nonostante le difficoltà affrontate per il caso Clostebol che Jannik ha raccontato in una lunga intervista concessa a Esquire Uk. Per la prima volta, il tennista altoatesino ha spiegato come ha saputo di essere coinvolto nell'indagine doping. "Non vorrei che qualcuno passasse quello che ho passato io. È davvero dura", inizia così il racconto di Jannik.

"Sono sempre positivo"

Tutto è cominciato così: "Ero nel mio appartamento a Montecarlo. Alex (Vittur, manager di Sinner ndr) mi chiama e mi dice: ‘Jannik, sei positivo' e io gli rispondo: ‘Sì, Alex, Sono sempre positivo'. ‘No, sei positivo al doping'. Ho avuto un momento di buio totale. Non sapevo cosa dire. Non mi usciva nulla". Jannik aggiunge: "Ho cercato subito di capire come fosse potuto accadere, perché non avevo fatto assolutamente nulla. Non volevo nemmeno crederci. Mi sono sentito perso. Ancora ancora oggi non lo capisco". Da qui il momento più difficile, il doversi chiudere in sè stesso per affrontare un'accusa enorme che avrebbe potuto compromettere il suo futuro: "È stato un periodo difficile, non potevo parlarne con nessuno. Non potevo sfogarmi o chiedere aiuto. Tutte le persone che mi conoscevano e mi guardavano giocare capivano che che c'era qualcosa di sbagliato in me. Notti insonni, perché anche se sei certo della tua innocenza, sai che queste cose sono complesse. Tutti hanno detto subito la verità e questo mi ha permesso di giocare".