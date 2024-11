Inaugurata Casa Tennis con una festa…doppia: Bolelli-Vavassori ospiti d’onore

Gli ospiti d'eccezione

In prima linea anche due ospiti d’eccezione, i tennisti azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che faranno il loro esordio lunedì 18 novembre alle 18. Grande fiducia del tandem principe d’Italia, carico per il grande evento: «Abbiamo lavorato per raggiungere questa presenza da inizio anno – hanno detto all’unisono – credendo in ogni momento di potercela fare. Siamo otto coppie che hanno disputato una grande stagione. L’equilibrio nei due gruppi è massimo e non esiste una vera favorita. Ci stiamo preparando a dovere, abbiamo molta fiducia e tanta voglia di ben figurare». «È bellissimo giocare qui – ha detto Vavassori -, lo scorso anno guardando le partite di Sinner sognavo di esserci, non pensavo di arrivarci già un anno dopo. Abbiamo fatto un anno pazzesco, ci stiamo allenando bene e il campo è un po' più lento, cosa che per il doppio è meglio. Forse rispetto al tabellone del singolo nel nostro c'è più equilibrio fra le coppie. Sinner è un trascinatore pazzesco, un esempio da seguire per i giovani. Siamo felici di condividere questo percorso assieme a lui». Per entrambi il valore aggiunto è quello di poter contare sul sostegno del pubblico. In particolare Vavassori giocherà davanti a molti suoi concittadini.

Appuntamento a Casa Tennis

Torna dunque un anno dopo, per quanto riguarda Casa Tennis, la grande cupola geodetica in piazza Castello, che ospiterà un corposo palinsesto di talk con sportivi, giornalisti, scrittori e artisti, molti dei quali già vicini al sold out. Gli appuntamenti sono gratuiti e prenotabili su piattaforma Ticketmaster. Protagonisti assoluti saranno lo sport e il tennis, con tante occasioni per celebrare i successi olimpici e paralimpici dei nostri atleti a Parigi 2024. Ci sarà anche spazio per raccontare spaccati di società, storie di vita e idee innovative. Chiusura in grande stile, domenica 17, con l’ex tennista Francesca Schiavone e i Carota Boys (ore 11). Alla stessa ora, venerdì 15 la presentazione dello Sport Plan della Città di Torino.

