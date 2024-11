Sinner, la Juve spacca il team: l'interista Vagnozzi e Cahill che non perdona

È solo un allenamento ma c'è lo stesso entusiasmo, tifo e calore che si respira durante il torneo. Nell'ultimo giorno di training prima del debutto delle partite delle Atp Finals , Jannik Sinner continua a infiammare l'Inalpi Arena, già affollata di pubblico nel settore in cui è possibile assistere, con un apposito biglietto, agli allenamenti dei campioni. Dopo un'ora sul campo nel foyer del palazzetto a testare servizi, smash, dritti e rovesci con il norvegese Casper Ruud , una seconda sessione di allenamento nel campo centrale, dove al suo ingresso, il campione di casa ha scatenato un'ovazione sugli spalti.

Applausi anche per Alcaraz

Non un semplice allenamento tecnico, quest'ultimo, ma un vero e proprio match, con cambi di campo, cori da parte dei sostenitori e bambini pronti a farsi autografare le ormai tradizionali palline da tennis giganti. Prima di loro, ad affrontarsi in sfide di test, sempre di fronte a un pubblico molto partecipe, anche gli altri tennisti in gara, con Carlos Alcaraz fra i più applauditi dopo l'idolo di casa. Alla fine il classico lancio delle palline sulle gradinate e un saluto con la mano che ha fatto scatenare i tifosi.