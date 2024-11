Jannik, ma hai sudato? Sinner altro pianeta, De Minaur non può nulla

Nel settimo gioco Sinner mette il turbo: vola 40-0 e chiude alla prima occasione utile portandosi sul 5-2. Successivamente, dopo due break consecutivi, De Minaur tiene agilmente il servizio e accorcia le distanze. Nel nono game Sinner ha l'occasione per chiudere il set e non la sbaglia non lasciando palle break all'australiano.

Nel quarto gioco Sinner scalda i motori e si porta subito sul 15-30. Nel frattempo il pubblico riserva un'ovazione per Jasmine Paolini, inquadrata dagli schermi. Poi il numero 1 del mondo con un preciso back di rovescio mette in difficoltà De Minaur: l'azzurro si guadagna due palle break e alla prima occasione riporta il match in parità. Nel quinto game tutto facile per Jannik che tiene la battuta senza concedere un punto al suo avversario. È il turno di De Minaur alla battuta: l'australiano prima vola sul 30-0 ma poi Sinner cambia ritmo, rimonta, si guadagna altre due palle break (non consecutive) e chiude strappando per la seconda volta il servizio al numero 9 del mondo (parziale di 13 punti a 3 per l'azzurro).

In avvio di match Sinner tiene subito il servizio grazie alle alte percentuali in battuta e non lascia neanche un punto a De Minaur. Nel game successivo Jannik mostra grande affidabilità in risposta, entrando nello scambio e facendo correre tantissimo il suo avversario che però nei momenti importanti (sul 30-30) si aggrappa al servizio trovando il modo di raggiungere la parità nel primo parziale. Nel terzo parziale Sinner prosegue a servire con grande precisione e forza ma De Minaur risponde colpo su colpo guadagnando anche una palla break (30-40): alla prima occasione l'australiano non sbaglia e si porta in vantaggio nel primo set.

Inizia la sfida a Torino: Sinner al servizio, risponde De Minaur. Il pubblico incita subito Jannik con tanti cori.

Sinner e De Minaur sono in campo. Tra poco prenderà il via la seconda sfida delle ATP Finals.

È in corso la presentazione dei due campioni: dopo il loro ingresso in campo verrà effettuato il sorteggio. Poi al termine del riscaldamento prenderà il via la sfida all'Inalpi Arena di Torino tra Sinner e De Minaur.

Tra pochi minuti Sinner e De Minaur scenderanno in campo per il loro primo match alle Nitto ATP Finals. Seguiremo tutto in tempo reale.