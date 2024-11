Il nuovo capitolo: “Felice di fare del bene”, fenomenologia di Sinner

Nei giorni delle Atp Finals che promettono di battere tutti i record di partecipazione e di passione, la fenomenologia di Sinner si è arricchita di un capitolo nuovo, una volta di più, esplicativo della statura morale di Jannik. A Candiolo, per il secondo anno consecutivo il fuoriclasse azzurro si è trasformato in testimonial della lotta ai tumori presentandosi nell’autentico centro d’eccellenza della sanità italiana per la ricerca anticancro che ha inaugurato il modernissimo Microscopio Blu. Il sofisticato strumento a scansione laser è in grado di accelerare la diagnosi oncologica ed è stato acquistato con i 100 mila euro della campagna 2023 di “Un Ace per la Ricerca”. È, questa, l’ iniziativa di Intesa San Paolo che ora si rinnova: assegna 100 euro per ogni ace segnato dagli otto campioni in lizza nelle Finals; mille per gli ace della finale; fino a un massimo di centomila euro di donazione. Ha spiegato Allegra Agnelli : «Con Jannik Sinner e Intesa Sanpaolo al fianco della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, nasce la Biobanca di Candiolo, uno spazio di 3.000 metri quadrati dove verranno preservati i campioni biologici dei pazienti oncologici, per sviluppare gli studi volti a raggiungere diagnosi accurate. Grazie a questo progetto l’obiettivo è trovare terapie precise in tempi sempre più brevi, per aumentare le probabilità di successo delle cure».

A Torino, durante l’incontro alla Nuvola Lavazza, l’azienda che ha creduto in lui quando era il N.140, Jannik ha raccontato che uso intenda fare dei 5 milioni e mezzo di euro vinti in Arabia Saudita: «Nascerà la mia fondazione. Ancora non posso anticipare nulla, poiché stiamo perfezionando gli ultimi dettagli, ma tra poco la annunceremo e sono molto contento di essere utile per fare del bene. Ogni giocatore ha una visione un po’ diversa sul modo con il quale aiutare le persone, gli animali, la natura. Ma è un punto molto importante per chi vive nella nostra posizione». A Cuneo, Sinner non c’era, ma è stato come se ci fosse stato durante i “Dialoghi sul talento” promossi dalla Fondazione Crc, in collaborazione con “I Tennis Foundation”, “Children for Tomorrow Foundation”, “Andre Agassi Foundation for Education” e “Collisioni. Tremilacinquecento ragazzi e ragazze non hanno perso una parola di Stefanie Graf, presente al palasport e del marito Andre Agassi, collegato dagli Stati Uniti. Due leggende del tennis, unite dall’amore e dall’altruismo, impegnate nelle rispettive fondazioni umanitarie. Nel giugno scorso, il vincitore di 60 titoli Atp e 8 tornei dello Slam, il detentore per 101 settimane del primo posto nella classifica mondiale, premiando Sinner all’Us Open, aveva affermato: «Se l’Universo avesse un torneo, la Terra sceglierebbe Jannik». Una suggestiva investitura del nuovo N.1, riaffermata a Cuneo: «La perfezione con la quale colpisce la palla ricorda la mia ricerca di precisione». Ma Agassi è andato oltre: «Di lui mi hanno colpito l’umiltà e la grande attenzione che riserva a tutti. È una persona molto interessante. Adoro Sinner». Non è il solo.