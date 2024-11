“Sinner è speciale. Anche Cristiano Ronaldo mi diceva la stessa cosa…”

Dicono, e non hanno tutti i torti, che i piemontesi amino il basso profilo, ma ultimamente si sono abituati a essere al centro dell’attenzione del mondo. Dopo il Giro e il Tour, ora ci sono i riflettori delle Atp Finals su Torino: governatore Cirio, inizia un altro evento globale per il Piemonte, dal suo punto di vista cosa porterà? «C’è un passaggio della preghiera eucaristica che dice: “è cosa buona e giusta”. Ecco: le Atp sono il classico esempio di cosa buona e giusta, perché noi come Regione diamo un’importanza fondamentale allo sport e promuoviamo sia quello dei grandi eventi che quello di base, ma i due piani sono strettamente collegati».



In che modo?

«Lo sport è anche e soprattutto emulazione. E per spingere la pratica sportiva a ogni livello, eventi come il Giro, il Tour o le Atp sono fondamentali. Da quando ospitiamo le Finals, per esempio, gli iscritti piemontesi alla Federtennis sono passati dal’8% del totale all’11%, un balzo del 35% che ha certamente beneficiato della spinta del torneo più affascinante dell’anno. Quindi noi sosteniamo i grandi eventi perché innescano un volano che porta iscritti per lo sport di base che, a sua volta, viene aiutato dalla Regione e così chiudiamo il cerchio».



Perché per la Regione è così importante che aumenti la pratica sportiva?

«Perché ogni euro investito sullo sport ne riporta indietro dai 5 ai 10. Sia per l’indotto che producono i grandi eventi sia, soprattutto, per la diminuzione della spesa sanitaria. In molti Paesi europei gli investimento sullo sport di base vengono calcolati all’interno delle spese per la sanità pubblica. Il che è molto logico: se pratichi sport vari meno possibilità di ammalarti e, quindi, peserai di meno sulla spesa pubblica per la sanità».



Una regione più sana e più visitata.

«Se la cosa “giusta” è aiutare e incentivare la pratica sportiva, quella “buona” è che i tifosi di tutto il mondo vengono in Piemonte e scoprono com’è bello. Torino è una sorpresa per tutti quelli che arrivano per le Atp, scoprono una città bella in cui passeggiare, nella quale si mangia e si beve bene, si possono visitare musei importantissimi e poi tornano. Quando Torino non sarà più una sorpresa, perché tutti ne conosceranno la bellezza, avremmo raggiunto lo scopo».