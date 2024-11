“Sinner, vi svelo l’aneddoto. Arrivò in ritardo e non riuscimmo a fermarlo”

"Entrambi gli aspetti. La differenza è sui punti importanti. Sapevi per esempio con Djokovic che non avrebbe regalato nulla".

Sarà dualismo in futuro, o qualcuno può inserirsi. Si pensava alla crescita di Rune e Shelton.

"Ognuno ha i suoi tempi. Shelton aveva bisogno di assestamento dopo l’anno dell’emersione. Rune ha fatto casino ma ha già dimostrato il suo valore. Essere tornato al suo primo allenatore, magari non è la scelta del futuro, ma della consapevolezza del punto da cui doveva ripartire. Aggiungo Draper, ha grandissime qualità e se sta bene è di quel livello. Poi con più tempo Mensik, Fonseca. E Pericard, ha un servizio tale e con quelle percentuali che mi sembra di tornare ai tempi di Ivaniseic. Va messo solo sotto controllo".



Dunque Sinner n. 1 per distacco per mentalità.

"Gioca divinamente, intendiamoci. Io non sono affatto d’accordo con chi sostiene che se al meglio, Alcaraz sia più forte di Sinner. Sono soltanto diversi. Lo spagnolo può sembrare più appariscente perché cerca il colpo incredibile. E non cambierei l’attitudine perché Carlos è felice e si carica quando gli riesce. Bisogna divertirsi. Dovrà soltanto limitare l’indole, scegliere i momenti. E megari non cercare il vincente a tutta velocità sempre, ma più in controllo. Per quanto riguarda Sinner, l’attitudine e l’approccio sono incredibili. Racconto un aneddoto: Si è allenato con Lorenzo a Pechino. Col team era arrivato in ritardo di 20 ore per il volo, alle 14. Molti avrebbero cancellato l’allenamento. Lui alle 18 era in campo, con la consueta intensità pazzesca. Alla fine non era convinto di qualcosa sul servizio e non c’è stato verso di convincerlo a fermarsi. Ha lavorato un’altra mezz’ora almeno con Vagnozzi".