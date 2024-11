Vavassori e Bolelli, la coppia dei sogni pronta a infiammare l’Inalpi Arena

Oggi è il grande giorno: si alza il sipario dell’Inalpi Arena, le Nitto ATP Finals sono pronte a partire. Otto giorni di fuoco, con i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie della stagione: per almeno sei giorni consecutivi - da oggi a venerdì 15 novembre - ci sarà sempre un italiano (Sinner) o una coppia italiana (Bolelli/Vavassori) ad incantare il pubblico di Torino, anche quest’anno sold out. Un assaggio dell’accoglienza da brividi che verrà riservata agli azzurri già la si è avuta l’altro ieri, quando Jannik ha aperto il Grand Opening Show sommerso di applausi e Bole/Wave, come a loro piace chiamarsi, lo hanno chiuso palleggiando insieme ad Alessandro Cattelan e Marco Mengoni. Episodio particolarmente divertente della serata è stata l’accidentale caduta di Vavassori, che indietreggiando è inciampato tra le risate del pubblico. Ma Wave l’ha presa sul ridere, spiegando poi la dinamica dell’incidente: «È stata una gaffe simpatica, qualcuno mi ha chiesto se fosse stata organizzata ma non lo era - ha raccontato sorridendo -. Siamo davvero molto felici, sono eventi a cui non siamo abituati. Fa piacere farne parte». Gli fa prontamente eco Bolelli: «È stato divertente, è bello ogni tanto fare anche attività extra tennistiche. Venerdì c’era un grandissimo pubblico, oltre 8000 persone: prima di entrare abbiamo guardato gli ultimi minuti di Mengoni, c’era tantissima gente ed è stato simpatico».

L'esordio di Bolelli e Vavassori

Bolelli e Vavassori esordiranno domani sera, alle 18, contro Bopanna/Ebden, la coppia che ha fermato gli azzurri in finale all’Australian Open (gli azzurri hanno vinto gli ultimi due precedenti, entrambi però giocati sulla terra). Proprio da Melbourne ha iniziato a prendere forma il grande sogno: «Dopo l’Australia per noi si sono spalancate le porte dei Masters1000, prima non potevamo neanche giocarli», ricorda Andrea. «Essere qui è un sogno che si realizza, è da quando abbiamo iniziato insieme che avevamo Torino obiettivo. Lo dissi anche l’anno scorso e a volte quando dici queste cose possono prenderti per matto, invece oggi siamo qui. Poter giocare le Finals di fronte a gente che mi ha visto crescere, dalla famiglia alle persone che mi hanno seguito fin dai tornei giovanili, è pazzesco. Potrebbe essere anche una bella storia da raccontare, magari fungendo come ispirazione per le generazioni future che, come me, partono con mezzi limitati».

Pronti a far sognare l'Italia

Vavassori è il campione del popolo, un giocatore che si è costruito partendo dal basso. E ad affiancarlo, fin dai primi passi, non è mai mancato il supporto di papà Davide, cui Andrea qualche giorno fa ha dedicato un bellissimo post su Instagram. «Mi sono emozionato a scriverlo. Si parla poco di mio padre, un maestro che si è costruito una carriera da solo, partendo dal circolo. Grazie a suoi scarifici ha permesso a me e a mio fratello di farci fare questo percorso: devo molto a lui. Se uno ci crede davvero e ha la fortuna di scegliere le persone giuste si possono realizzare tutti i sogni» racconta Wave, grande esempio anche per i più giovani. Se per Vavassori sarà la prima esperienza nel torneo dei Maestri («ma entrerò in campo tranquillo, quest’anno ho già giocato tre finali Slam, le Olimpiadi e la Coppa Davis»), per Bolelli sarà la seconda apparizione. La prima, nove anni fa, a Londra insieme a Fabio Fognini: «Con Fabio nacque tutto per caso: abbiamo vinto a Melbourne ed eravamo praticamente già qualificati. Non c’era la matematica, ma ci mancava poco. Con Andrea invece mi sono dedicato soltanto al doppio e questo è stato un obiettivo più mirato. Entrambi per me sono stati e sono due grandi amici: è molto importante avere feeling col partner, un legame che va al di là dell’aspetto tecnico in sé. Io e Wave quest’anno abbiamo viaggiato tantissimo e ci siamo meritati questo traguardo. Ora ce lo godiamo » . Anche loro sono pronti a far sognare l’Italia.