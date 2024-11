Sinner, il cuore a Torino: "Non c'è posto più bello". E che gesto per il malore

TORINO - Esordio perfetto quello di Jannik Sinner nelle Nitto ATP Finals. Il numero 1 del mondo regola in due set Alex De Minaur e parte bene nell'avventura in una Torino in festa per l'altoatesino. Al termine della sfida, Jannik ha parlato così davanti al pubblico presente nell'arena: "C'è ancora la Coppa Davis dopo questa settimana, ma il circuito ATP finisce con questo torneo e non c'è posto più bello dove finire: grazie mille a tutti per essere venuti. Per me è un grandissimo onore, non ho giocato Roma e mi ha fatto parecchio male, è ancora più bello quindi giocare qua. L'anno scorso ci siamo arrivati molto vicini, vediamo quest'anno, intanto abbiamo iniziato molto bene".