Paolini si gode Sinner prima della Billie Jean King Cup

Nella giornata inaugurale delle Nitto ATP Finals non c’era solo il tennis giocato a fare da contorno a una domenica già di per sé molto speciale. L’attrazione principale era ovviamente Jannik Sinner, seguito minuziosamente in ogni singolo passo non soltanto all’interno del circolo, ma anche fuori dall’hotel e in giro per la città. Il n°1 del mondo non era però l’unico italiano presente a Torino (non l’unico che sa cavarsela mediamente bene con una racchetta). Ieri pomeriggio c’erano anche Fabio Fognini - che ha assistito a parte dell’allenamento di Sascha Zverev sul campo dedicato allestito dentro l’Inalpi Arena - e Flavia Pennetta, che ha girato a lungo tra i banchi della sala stampa.

Paolini a Torino

Alle 18 è arrivata anche Jasmine Paolini, sommersa di affetto dalla marea di tifosi presenti al fan village per provare a strapparle una foto o un autografo. Reduce dalle WTA Finals di Riyadh, Paolini è diventata la prima italiana nella storia a chiudere una stagione tra le prime 4 del ranking (appena quattro punticini davanti a Zheng). “Un risultato frutto della continuità che ho avuto nel corso della stagione” - ha raccontato Jasmine. “Da bambina guardavo Pennetta, Schiavone, Vinci e la stessa Errani fare questi risultati, pensavo fosse qualcosa di enorme. Adesso in realtà è un po’ diverso: devo ancora realizzarlo bene, ma visto da fuori sembra tutto un po’ più grande rispetto a quando sei dentro”.

Paolini all'esordio di Jannik

Già che c’era, Jasmine non poteva perdersi l’esordio di Sinner a Torino (“che, come tutti, mi auguro possa andare avanti. Se devo fare un pronostico sui 4 semifinalisti direi Jannik, Zverev, dopo ieri Fritz e spero Alcaraz). Il programma della serata, dopo l’incontro con tifosi prima e giornalisti poi, ha previsto cena nella lounge di Intesa Sanpaolo (di cui Paolini è testimonial) e il match tra Jannik e De Minaur. “La sua scalata, però, è stata molto più veloce e precoce rispetto alla mia!” - ha detto Paolini con il solito sorriso raggiante in riferimento al percorso del n°1 del mondo. “Io e il mio allenatore guardiamo molto quello che fa Sinner, cerchiamo di ispirarci a lui. Jannik è un esempio per tutti, ancora di più per chi fa questo sport ad alti livelli”.

Le Finals di Billie Jean King Cup

La partita di ieri è stata l’unica delle ATP Finals cui Paolini ha potuto presenziare. Dopodomani infatti inizieranno delle altre Finals, quelle di Billie Jean King Cup, dove l’Italia è finalista uscente. Ma la stagione di Jasmine è già stata oltremodo straordinaria: “ho vissuto momenti pazzeschi, non ci avrei mai creduto se me lo avessero detto prima. Penso spesso a che cosa potrò migliorare nel 2025, ma il grande obiettivo per il prossimo anno sarà quello di continuare a divertirsi, giocando con tanta serenità”.

Paolini-Errani, futuro da scrivere

La 28enne toscana ha concluso le sue WTA Finals con un po’ di rammarico, non tanto per il singolare (dove ha chiuso il girone al terzo posto dietro a Sabalenka e Zheng, “ma ad impressionarmi tantissimo è stata Coco Gauff: la sua palla pesa tantissimo, anche più di quella di Sabalenka”), quanto soprattutto per il doppio. Drabrowski e Routliffe, la coppia vincitrice, è stata ad un solo punto dall’eliminazione proprio contro Jasmine e Sara Errani, per la quale si prospetta un futuro da allenatrice. Sarà al fianco di Paolini? “Ogni tanto nel mio box Sarà già c’è”, scherza Jas. “Credo sarebbe davvero molto brava come allenatrice, mi dà sempre tanti consigli”. Sarebbe una coppia d’oro, in tutti i sensi.