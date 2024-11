Sinner, diretta: c’è Fritz, dove e quando vedere le Nitto ATP Finals di Torino Live

Ha fatto sentire la propria voce il pubblico di Torino, che nel match d'esordio di Jannik Sinner alle Finals ha accompagnato il numero 1 al mondo verso il successo contro Alex de Minaur , travolto in due set con il punteggio finale di 6-3, 6-4. Una vittoria che vale inoltre l'ottavo precedente vinto sugli otto complessivi contro l'australiano, e che replica la vittoria di 5 anni prima proprio nella finale italiana delle Next Gen. Il campione azzuro è ora attesso in campo per il secondo appuntamento del torneo dove ritroverà Taylor Fritz , affrontato e sconfitto l'ultima volta nell'atto finale dello Us Open. Lo statunitense è reduce dal successo contro Daniil Medvedev - il russo ha risentito della tensione e perso la testa durante l'incontro - superato con lo score di 6-4, 6-3.

Sinner-Fritz: i precedenti

Sinner e Fritz si ritrovano a Torino per la quarta volta in carriera. Il bilancio dei precedenti vede in vantaggio l'altoatesino, con l'ultimo successo rimediato sul campo del Flushing Meadows (6-3, 6-4, 7-5) dove ha conquistato il secondo Slam stagionale dopo l'Australian Open. Così ai quarti di finale di Indian Wells nel 2023, dove il leader della classifica mondiale si impose in 3 set (6-4, 4-6, 6-4). Il primo match tra i due si disputò invece ai sedicesimi di finale del Masters 1000 californiano, quando il numero 5 al mondo si aggiudicò il turno successivo in 2 set (6-4, 6-3).

Sinner-Fritz: dove vederla

Il match tra Sinner e Fritz, valido per il secondo appuntamento del Gruppo Ilie Nastase, è in programma martedì 12 novembre sul campo della Inalpi Arena di Torino. L'incontro avrà inizio non prima delle ore 20.30 - la sfida tra Medvedev e De Minaur è invece programmata per la sessione pomeridiana - . Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Rai 2 e in pay tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. Il match sarà inoltre trasmesso in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Segui il tennis live sul nostro sito.