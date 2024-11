Emozione Sinner: è arrivato il momento che l'Italia aspettava da una vita

Domani sera ancora alle 20.30 sarà contro Taylor Fritz . Ci sarà un altro pienone, vip come ieri sera (tra cui Chiellini, molti giocatori). Magari ci sarà Ridley Scott , ieri a Torino, appassionato di tennis. Il regista dei gladiatori per un fenomeno che non è gladiatore nel fisico, in apparenza. Ma lo è dentro, nel cuore e nella testa. Nella fine che è nota, Sinner sorride felice al pubblico: "Ovviamente dopo questa settimana c’è ancora la Coppa Davis. Non c’è posto più bello dove finire il circuito Atp. Grazie per essere venuti. Non ho giocato a Roma e mi aveva fatto parecchio male. Mi avete dato tanta energia. L’anno scorso ci siamo arrivati molto vicini, quest’anno vediamo ma intanto abbiamo cominciato bene".

Sinner studia il piano per battere Fritz

Jannik già ha un piano per Fritz, l’americano nato ricco e che pare un surfista: "Sì, sarà molto difficile contro Taylor. Ha giocato bene. Serve meglio di Alex. Dovrò crescere di livello. Considerato che non giocavo da oltre un mese, sono soddisfatto. Ho subito break all’inizio ma sono rimasto con la testa dentro la partita, ho aspettato il momento. Ho fatto qualche errore di troppo. Devo migliorare il servizio, se voglio vincere. Il pubblico però è stato fantastico. Però sono felice e ho fiducia". Ma non ci sarà bisogno di aspettare 48 ore per rivederlo alla Inalpi Arena. Il giorno del suo riposo (in cui come sempre si allenerà) sarà anche la sera dell’incoronazione. Sinner che alza il trofeo di Numero Uno del tennis 2024. Per ora 66 vinte e 5 perse pure in un anno complesso. Vederlo alzare la coppa chissà se stimolerà i due sfidanti. Carlos Alcaraz nel primo pomeriggio incrocia Casper Ruud. Sascha Zverev che pare in formissima trova Rublev, subito dopo la premiazione di Jannik. Ecco, Zverev forse è il vero ostacolo da superare, ancora più in due set su tre indoor. Forse.