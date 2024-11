Medvedev frustrato e fuori di testa: la pantomima che Torino non meritava

Medvedev e fischi del pubblico

Aggiungere a tutto questo la non divertente pantomima del secondo set – tra lanci di racchetta in aria per poi far finta di non riuscire a prenderla al volo, e farla piombare sul campo – finita tra i fischi del pubblico e giunta anch’essa dopo il nuovo break favorevole a Fritz, che è valso la vittoria in due facili set, significa essere ormai fuori di testa. Va anche capito, l’orso russo. Ha vinto uno Slam, ed è finito battuto in altre cinque finali, ha governato il tennis per una manciata di settimane, poi sono arrivati i SinAl, Sinner e Alcaraz, e con essi il dubbio che i migliori anni della sua vita tennistica fossero già passati. Dubbio lecito, al netto della rapida crescita di Jannik e Carlitos. Oggi Medvedev mostra di credere poco in sé, e il livello di frustrazione è sempre più alto. Occorre uno scossone e mi chiedo quanto possa darglielo il suo coach fantasista, mister Cervara. Voce da consiglio di amministrazione, Taylor Fritz, nipote e figlio degli ultimi due proprietari della catena di grandi magazzini Macy’s (famoso nel mondo quello di New York), ha esternato la convinzione di meritare i Top Five e di sentirsi ormai uno di loro. Con possibilità di ulteriore crescita, visto che Medvedev è il numero 4. In campo ha fatto ciò che doveva, costruendo bene i game di servizio e affondando rapido le unghiette quando Medvedev gli permetteva di farlo. Mi chiedo se possa già essere davvero superiore al russo (non quello di ieri, ovvio), ma l’importante è sen tirsi tali. E ora è lui il rivale più diretto di Sinner per il primo posto nel girone.