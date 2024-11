Alcaraz, clamoroso ko alle Nitto ATP Finals: Ruud dominante, Carlos si arrende!

TORINO - Alle Nitto Atp Finals è il giorno inaugurale del gruppo John Newcombe con Carlos Alcaraz ad aprire le danze sconfitto a sorpresa da Casper Ruud. Il tennista norvegese coglie il primo successo in carriera contro lo spagnolo (4-1) battendolo 6-1, 7-5 dopo un'ora e 25 minuti in un match dove il vincitore di Wimbledon non ha mai giocato con costanza commettendo tanti errori in fase di esecuzione. Primo set tutto in favore del norvegese che strappa per ben due volte il servizio ad uno spento e falloso Alcaraz chiudendo 6-1 in 36 minuti. Lo spagnolo inizia a carburare trovando i suoi colpi di potenza e al 6° gioco del 2° set conquista il break (4-2) ma sul più bello si scioglie: perde male il servizio sia sul 5-3 che sul 5-5 con Ruud che chiude i conti. Alle 20:30 in campo Alexander Zverev contro Andrey Rublev.