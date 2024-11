Sinner, occhio a Zverev: esordio impeccabile alle Nitto ATP Finals e Rublev ko

TORINO - Dopo il sorprendente ko di Alcaraz contro Ruud, Sascha Zverev manda un segnale alle Nitto ATP Finals vincendo e convincendo all'esordio contro Andrej Rublev. Il numero 2 del mondo supera in due set, con un doppio 6-4, il russo e conquista il primo successo nel torneo dei maestri. Un netto messaggio quello del tennista tedesco, tra in più in forma in questo finale di stagione, anche per Jannik Sinner che non ha steccato nella prima contro De Minaur. Vittorie simili che permettono ai due tennisti di osservarsi a distanza dalla vetta dei due gironi in attesa di scoprire dalle prossime partite quando si potranno affrontare nella fase ad eliminazione diretta.