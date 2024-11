Sinner, che personalità: liquida anche Fritz e resta imbattuto alle Nitto ATP Finals!

TORINO - Jannik Sinner batte anche Taylor Fritz nel secondo match del gruppo Ilie Nastase ma non è ancora sufficiente per staccare il pass per le semifinali delle Nitto Atp Finals 2024. Il tennista numero 1 al mondo ha battuto lo statunitense con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un'ora e 40 minuti.

Primo set dive Jannik fatica con la prima, non riesce a concretizzare tre palle break sullo 0-40 nell'8° gioco ma poi nel momento clou, e nel miglior momento dell'avversario, non sbaglia e si prende di forza la frazione in 50 minuti. Copione che si ripete anche nel 2° set con Fritz che va a servire sotto 5-4 e perde il servizio con Sinner cinico nei punti cruciali. Venerdì, ore 18, Sinner affronterà Daniil Medvedev.

Secondo set: Sinner 6-4 Sinner 6-4: BREAK & GAME SET MATCH! Come nel 1° set Jannik alza i giri del suo gioco e a 30 strappa il servizio che vale il matcj

Come nel 1° set Jannik alza i giri del suo gioco e a 30 strappa il servizio che vale il matcj Sinner 5-4: Nessun problema questa volta per Janniks che a 15 si porta in vantaggio

Nessun problema questa volta per Janniks che a 15 si porta in vantaggio 4-4: Fri tz risponde con la stessa moneta

tz risponde con la stessa moneta Sinner 4-3: Sul 30-30 Sinner si inventa un perfetto passante di rovescio per il 40-30 poi finalizzato.

Sul 30-30 Sinner si inventa un perfetto passante di rovescio per il 40-30 poi finalizzato. 3-3 : Fritz annulla con servizio-dritto la palla break del 30-40 e ai vantaggi ha la meglio grazie a 2 ace.

: Fritz annulla con servizio-dritto la palla break del 30-40 e ai vantaggi ha la meglio grazie a 2 ace. Sinner 3-2 : Sotto 15-30 arrivano tre punti consecutivi per Jannik

: Sotto 15-30 arrivano tre punti consecutivi per Jannik 2-2: Risposta di personalità di Fritz che a 0 pareggia

Risposta di personalità di Fritz che a 0 pareggia Sinner 2-1: Ancora a 15 Jannik

Ancora a 15 Jannik 1-1: Fritz risponde tenendo il servizio a 30

Fritz risponde tenendo il servizio a 30 Sinner 1-0: Buon inizio di Jannik anche nel 2° set tenendo il servizio a 15 Primo set: Sinner 6-4 (50') Sinner 6-4: BREAK & GAME 1ST SET! Nuovamente Fritz comincia male (0-30) e Sinner con la palla corrta si porta 15-40, questa volta l'azzurro non regala nulla e fa suo il primo set

Nuovamente Fritz comincia male (0-30) e Sinner con la palla corrta si porta 15-40, questa volta l'azzurro non regala nulla e fa suo il primo set Sinner 5-4: Questa volta nessun patema per Jannik che a 15 tiene il servizio.

Questa volta nessun patema per Jannik che a 15 tiene il servizio. 4-4: Fritz deraglia con il dritto e rovescio offrendo lo 0-40 a Jannik, l'americano annulla la prima palla break e Jannik lo aiuta nel salvare le altre due andando ai vantaggi. Fritz completa la rimonta (5 punti consecutivi) per pareggiare

Fritz deraglia con il dritto e rovescio offrendo lo 0-40 a Jannik, l'americano annulla la prima palla break e Jannik lo aiuta nel salvare le altre due andando ai vantaggi. Fritz completa la rimonta (5 punti consecutivi) per pareggiare Sinner 4-3: Altro game ai vantaggi (dopo esser stato 40-15) per Jannik che fronteggia la prima palla break della partita, l'azzurro l'annulla ma Fritz non demorde e alla terza partità Sinner sforna l'ace e prima vincente

Altro game ai vantaggi (dopo esser stato 40-15) per Jannik che fronteggia la prima palla break della partita, l'azzurro l'annulla ma Fritz non demorde e alla terza partità Sinner sforna l'ace e prima vincente 3-3: Altro turno agevole per Fritz questa volta a 0

Sinner 3-2 : Prima volta ai vantaggi anche sul servizio di Jannik che con la seconda di servizio, seguita da un perfetto contropiede, si porta in vantaggio per poi chiudere con la prima dopoi 6'30" di game

: Prima volta ai vantaggi anche sul servizio di Jannik che con la seconda di servizio, seguita da un perfetto contropiede, si porta in vantaggio per poi chiudere con la prima dopoi 6'30" di game 2-2: Nessun problrma per Fritz in queso turno di battuta tenuto a 15

Nessun problrma per Fritz in queso turno di battuta tenuto a 15 Sinner 2-1: Sul 30-30 errore di rovescio di Fritz e poi di dritto

Sul 30-30 errore di rovescio di Fritz e poi di dritto 1-1: Si va ai vantaggi dove Fritz piazza due punti consecutivi per tenere il game

Si va ai vantaggi dove Fritz piazza due punti consecutivi per tenere il game Sinner 1-0: Ottimo avvio di Jannik che a 0 inizia la partita.

Ottimo avvio di Jannik che a 0 inizia la partita. Coin Toss: tennisti in campo per il riscaldamento, Sinner vince il sorteggio e decide di servire. Dove vedere Sinner-Fritz: diretta tv e streaming Il match tra Sinner e Fritz avrà inizio non prima delle ore 20.30. La diretta tv sarà disponibile sul canale Rai 2 (in chiaro) e su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. La diretta streaming invece sarà disponibile sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e Now Tv. Segui il tennis live sul nostro sito

Sinner-Fritz: i precedenti Sinner e Fritz si sono già affrontati in 3 occasioni, con due successi di Jannik e una vittoria dell'americano. I precedenti incontri si sono giocati sempre negli Stati Uniti: 2 volte a Indian Wells, con un successo a testa, e una volta agli Us Open, con trionfo dell'azzurro in finale.

