Sinner, diretta: oggi Fritz, orario delle Nitto ATP Finals di Torino Live

Dopo la vittoria ottenuta da Jannik Sinner al debutto alle Atp Finals contro Alex De Minaur, il tennista azzurro giocherà nuovamente oggi nella sessione serale, non prima delle 20.30, contro lo statunitense Taylor Fritz per la seconda giornata del gruppo dedicato a Ilie Nastase. All'esordio, il tennista azzurro ha battuto De Minaur, al debutto assoluto nel torneo dei maestri riservato agli otto miglior tennisti della stagione, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 25' di gioco. "Fritz è migliorato tanto negli ultimi due anni, serve molto meglio e colpisce forte. Ha fatto un bel match contro Medvedev, se voglio vincere devo giocare al top. Mi sono allenato con lui a inizio settimana, è stato duro anche l'allenamento. Sarà complicato, so che devo alzare il mio livello” ha detto Sinner.

Dove vedere Sinner-Fritz: diretta tv e streaming Il match tra Sinner e Fritz avrà inizio non prima delle ore 20.30. La diretta tv sarà disponibile sul canale Rai 2 (in chiaro) e su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. La diretta streaming invece sarà disponibile sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e Now Tv. Segui il tennis live sul nostro sito

Sinner-Fritz: i precedenti Sinner e Fritz si sono già affrontati in 3 occasioni, con due successi di Jannik e una vittoria dell'americano. I precedenti incontri si sono giocati sempre negli Stati Uniti: 2 volte a Indian Wells, con un successo a testa, e una volta agli Us Open, con trionfo dell'azzurro in finale.

