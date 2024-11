Zverev apre il caso: “Salute a rischio, a lungo termine sarà un grosso problema”

"Quello delle palline da gioco è un argomento importante. Sono entrato un po' in modalità ricerca e ho chiesto informazioni alle aziende che le producono. Dall'epoca della pandemia sono peggiorate, sono diventate molto più lente. Ecco perché molti giocatori ora hanno problemi al gomito e molti giocatori hanno problemi al polso". Lo ha detto Alexander Zverev, numero 2 del ranking mondiale , impegnato in questi giorni alle Atp Finals di Torino , spiegando: "Il motivo è che le aziende di produzione hanno cercato di tagliare i costi e ora stanno usando un materiale di gomma diverso, che rende le palline da tennis tra il 30% e il 60% più lente in media rispetto a prima del Covid".

Le parole di Zverev

Zverev ha poi aggiunto: "Ciò che accade ora con le palline da tennis è che l'aria e la pressione diminuiscono a causa del materiale che non le trattiene all'interno. Volano molto velocemente nell'aria per i primi due, tre metri, poi rallentano. Io non ho motivo di lamentarmi. Sono il numero 2 al mondo. Ho avuto una stagione grandiosa. Non mi lamento per i risultati. Penso solo che a lungo termine la salute dei giocatori sarà un grosso problema con le palline da tennis che abbiamo al momento".

Su Sinner

Su Sinner: "Jannik si merita tutto questo, è il migliore del mondo. Quest'anno ha vinto due Slam e più 1000 di tutti. Penso che sia un grande momento per lui, per il tennis italiano. Ma vedremo chi riceverà il trofeo l'anno prossimo. In Germania credo di avere un grande seguito di tifosi, forse non tanto grande quanto Jannik in Italia. È il miglior giocatore al mondo, si merita tutto il merito che riceve".