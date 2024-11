"L'ultima volta che ho aspettato cosi tanto era per una ragazza": Sinner e la frase virale

Sinner-Tortu: le parole su Nole

Durante l'incontro, una giornalista ha domandato a Sinner: "Quanto tempo perderesti se corri contro di lui?", "Ma va", ha replicato l'altoatesimo, mentre il velocista ha aggiunto: "Come se facessimo due scambi". Sinner ha poi aggiunto: "Ed è la stessa cosa, anzi tu hai più chance...se guardi Nole, lui ha la schiena sempre dritta". Tortu ha aggiunto: "Beh, lui è un tipo che fa le spaccate". Parole che hanno trovato la compiacenza del campione azzurro, che poi ha proseguito: "Lui è estremo su queste cose, però è anche il migliore". Tortu ha prontamente fatto notare: "Lo era, adesso il numero uno è un altro", facendo riferimento al primato ottenuto da Jannik Sinner, primo nel ranking ATP. Jannik Sinner, dopo la vittoria su Alex De Minaur, si prepara ad affrontare Taylor Fritz alle ATP Finals di Torino. L'incontro è in programma per oggi, 12 novembre, alle 20,30 presso l'Inalpi Arena. Fritz ha recentemente dimostrato un'ottima forma, sconfiggendo Daniil Medvedev nel suo match d'esordio. Tuttavia, Sinner ha già avuto la meglio sull'americano nella finale degli ultimi US Open.