Allarme Alcaraz, allenamento interrotto! Nitto ATP Finals a rischio?

TORINO - E' allarme Carlos Alcaraz alle Nitto ATP Finals dopo che ha interrotto l'allenamento odierno appena dopo 10 minuti dal suo inizio. Il tennista murciano, sconfitto a sorpesa da Ruud nell'esordio a Torino, non è apparso in buone condizioni e il forfait odierno nella fase di preparazione al prossimo incontro mette a repentaglio la sua partecipazione al torneo dei maestri. Lo spagnolo non era in condizione per completare la sessione prevista e dopo un confronto con Andrés Martín è uscito dal campo appaendo visibilmente turbato.

Le condizioni di Alcaraz

I segnali non fanno ben sperare per il futuro di Alcaraz in questa ATP Finals, dove il suo percorso era già di per sé complicato dopo aver perso nel primo match contro Casper Ruud. Il murciano non si è ancora totalmente ripreso dall'indisposizione e dal mal di stomaco avuto nei giorni scorsi e nelle ore precedenti al match contro il norvegese. Al momento non è nelle migliori condizioni per affrontare la sfida di mercoledì contro Rublev e questo potrebbe significare il suo ritiro da un torneo che. dopo la rinuncia iniziale di Djokovic. potrebbe a perdere un altro protagonista di questo 2024 e tra i candidati alla vittoria finale insieme a Jannik Sinner.