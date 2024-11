Medvedev batte De Minaur, primo squillo alle Finals: cosa cambia per Sinner

TORINO - Dopo il nervosismo e la sconfitta subita all'esordio contro Fritz, Daniil Medvedev conquista il primo successo nel girone Nastase e resta in lotta con Sinner e gli altri per strappare il pass delle semifinali. Il russo numero 4 del mondo supera in due set Alex De Minaur, battuto nella prima apparizione nel torneo dei maestri da Jannik, e rimane in corsa per cercare un posto nella fase ad eliminazione diretta. Termina 6-2, 6-4 e ora per Medvedev sarà decisiva la sfida con Sinner per l'accesso alle semifinali delle Finals. Al tennista altoatesino, allo stesso momento, non basterebbe il successo contro Fritz per assicurarsi il passaggio del turno e tutto è rimandato all'ultima giornata.